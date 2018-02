Gironde : la clémentine est l'agrume préféré des consommateurs

A Cavignac, la grande période des agrumes est loin d'être finie. Mais sur les étals, les différences entre la mandarine, la clémentine, et la clemenvilla ne facilitent pas le choix du consommateur. Toutefois, la clémentine est le fruit phare qui fait l'unanimité chez les clients. Elle devrait rester sur les marchés et dans les régions jusqu'au mois d'avril.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.