Gourde de voyage, tapis rafraîchissant... ces objets qui vont désaltérer nos animaux de compagnie

Vous vous demandez sûrement comment s'y prendre pour aider votre animal de compagnie à supporter la chaleur. On vous propose la gamelle qui reste au frais. Pour 20 euros, ce bol incrusté de cristaux permet de garder au frais l'eau de nos compagnons à quatre pattes. Il y a aussi le tapis rafraîchissant. Très utile pour réguler leur température corporelle, cela soulage également nos vieux animaux qui ont des problèmes d'articulation. Ce n'est pas toujours évident non plus d'abreuver ou de nourrir nos petites bêtes quand on est on voyage. Pour ce faire, à retrouver en images, la gamelle à déployer et la petite gourde de transport. Le kit spécifique pour faire des glaces pour chiens est aussi à découvrir dans la vidéo ci-dessus.



Ce dimanche 22 juillet 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous présente quelques objets pour rafraîchir nos animaux de compagnie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/07/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.