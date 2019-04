Grand format : que valent ces sites qui vendent à prix cassés ?

C'est un sujet qui concerne les 37 millions de nos concitoyens, qui font régulièrement leurs achats sur Internet. Plusieurs sites aux consonances anglo-saxonnes, mais qui sont d'origine chinoise, ont bouleversé le monde de la vente en ligne. Ils se nomment Wish, AliExpress ou Joom. Ces foires à tout vendent leurs produits cinq, huit ou dix fois moins chers qu'ailleurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.