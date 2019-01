Grandes surfaces : ces produits qui vont coûter plus cher

C’est l’une des conséquences de la loi alimentation adoptée en octobre 2018. À partir du 1er février 2019, les prix de centaines de produits de consommation courante vont augmenter. Une hausse en moyenne de six pourcents. En théorie, l'objectif du gouvernement est de mieux rémunérer les agriculteurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.