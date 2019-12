Avion annulé ou retardé à cause de la grève  : quels sont vos droits ?

Chez Air France, 30% des vols intérieurs et 15% des moyens courriers devaient être être supprimés ce jeudi. En revanche, les long-courriers de la compagnie française ne devaient pas être affectés. EasyJet a pour sa part rayé du programme 233 vols intérieurs et moyen-courriers. Ryanair dit aussi avoir annulé des liaisons, sans donner davantage de précisions à ce stade.

Les transports aériens n'échappent pas aux perturbations à partir de ce jeudi 5 décembre. En raison de la grève reconductible contre la réforme des retraites, 20% des vols ont été supprimés au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Un préavis des contrôleurs aériens a en effet été déposé jusqu'à samedi 7 décembre.

Quels sont alors les droits des passagers ? "Selon la réglementation européenne, quand il s’agit d’une grève inhérente à la compagnie aérienne, on considère que celle-ci aurait pu prendre les mesures adéquates afin d’éviter les perturbations de vols. Une indemnisation, d’une valeur allant de 250 euros à 600 euros, peut donc être due, sauf si la compagnie est en mesure de prouver que toutes les mesures nécessaires ont été prises et que les perturbations n’ont pas pu être évitées. La compagnie aérienne doit également vous proposer un transport alternatif ainsi que des boissons et des collations dès que possible", explique le site Flightright, spécialiste de l'indemnisation des passagers aériens.

Ainsi, les retards et annulations de vols prévus de jeudi à samedi ne sont pas censés ouvrir droit à une indemnisation, au regard du règlement européen 261/2004. Il ne s'agit en effet pas d'une grève suivie directement par les employés des compagnies aériennes mais par des acteurs extérieurs, les contrôleurs aériens en l'occurrence. Or une grève des contrôleurs aériens est considérée comme "une circonstance extraordinaire" susceptible de "limiter ou exonérer les obligations des transporteurs aériens". De même, une indemnisation n'est pas exigible en cas de perturbations qui surviendraient par exemple en raison d'une grève des bagagistes, d'instabilité politique, de conditions météorologiques extrêmement difficiles, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol.