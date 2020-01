Grève dans les transports : les abonnements Navigo et TER de décembre seront remboursés

"J'ai obtenu de la RATP et de la SNCF le remboursement d'un mois d'abonnement mensuel, du passe Navigo, pour la grève de décembre", a-t-elle déclaré après avoir rencontré Catherine Guillouard et Jean-Pierre Farandou, les PDG des deux groupes publics. "Je les ai convaincus qu'il fallait faire un geste commercial au-delà du contrat qui les lie à Île-de-France Mobilités". Cette mesure concerne toutes les lignes de transport ainsi que le Passe Navigo annuel, mensuel ou Imagine R.

Si un éventuel dédommagement des voyageurs n'est pas obligatoire, la SNCF est contractuellement engagée avec Île-de-France Mobilités (ex-STIF) à faire circuler au moins un train de banlieue sur trois. La RATP, elle, a une obligation contractuelle d'assurer au moins 50% du trafic aux heures de pointe (sur les RER A et B, le métro et le réseau de surface).

Le directeur général des TER à la SNCF, Frank Lacroix, a indiqué pour sa part à l'AFP avoir "proposé aujourd'hui (mercredi) aux régions que la SNCF procède au remboursement total des abonnements TER pour le mois de décembre". Même si l'offre s'est améliorée ces derniers temps, "on reconnaît que notre trafic a été très perturbé depuis (le début de la grève) le 5 décembre". Les modalités de remboursement pour les abonnements hebdomadaires et mensuels seront disponibles sur les sites TER régionaux d'ici le 15 janvier. "Et pour les abonnements annuels, on va annuler le prélèvement de février", a précisé le DG.