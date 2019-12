SNCF, Transilien, Ouigo, RATP, TER,... : votre train est supprimé ? Voici comment se faire rembourser ou indemniser

Le trafic SNCF est très perturbé depuis jeudi 5 décembre en raison de la grève contre la réforme des retraites, aussi bien sur les TGV, les Intercités, les TER et le Transilien. Et la semaine qui commence s'annonce encore très compliquée à tel point que la SNCF recommande aux voyageurs franciliens d'éviter les gares qui pourraient être "très dangereuses" en raison de l'affluence.

Pour obtenir cette compensation, il convient de déposer, dans les 60 jours, sa réclamation via un formulaire en ligne . La référence du dossier de voyage (comportant 6 lettres) est à fournir. Celle-ci est inscrite sur le billet ou dans le mail de confirmation de réservation. Il est également possible d'effectuer la démarche par courrier. Un formulaire ( qui peut être téléchargé ici ) est à renvoyer cette adresse : Service G30 SNCF - CS 69150 - 14949 Caen Cedex 9

À noter que les Intercités "100% éco" ne bénéficient de ce remboursement qu'à partir d'une heure de retard. Quant aux abonnés au forfait TGVmax, ils reçoivent un bon d'achat non nominatif de 5 euros si leur train a plus de 30 minutes de retard.

→ Plus de 3 heures de retard : 75% en bon d'achat ou virement si Rib fourni

L'ensemble des billets TGV et Inoui de la période du 5 décembre au mercredi 11 décembre sont remboursables intégralement , y compris les Prem's ou les billets spécifiques qui étaient indiqués comme non échangeables. Ces remboursements se font sans frais.

Si le voyage est annulé - que le train soit supprimé ou que le voyageur ait renoncé en raison d'un retard trop important au départ - le client peut obtenir l'échange ou le remboursement sans frais et sans surcoût de son billet. Il convient alors de se rendre sur le site de la compagnie ferroviaire, muni des références de son dossier. La démarche est également possible en gare SNCF, une fois le départ passé. A noter que la SNCF est tenue de rembourser le billet retour si l'aller est affecté, comme l'indique l'association 60 Millions de consommateurs. Pour ce faire, là encore, il faut se rendre sur le site de la SNCF pour une demande en ligne.

En cas d'annulation du départ, et si aucun train de remplacement n'a été proposé, deux possibilités sont offertes.

Pour l'heure, la SNCF et la région Ile-de-France n'ont pas encore communiqué précisément les conditions d'indemnisations des utilisateurs d'abonnement du Passe Navigo, notamment les abonnées mensuels. Mais - comme lors des précédents mouvements sociaux qui ont duré plusieurs jours - des remboursement partiels auront lieu. "J’ai été clair là-dessus depuis le début, a assuré à LCI Alain Krakowitch, directeur du Transilien. Cela fait deux mois que je dis que l’on remboursera les abonnés en fonction des jours de grève. Il est trop tôt pour dire dans quelle proportion."

Si le train a été annulé, il convient de demander un remboursement directement auprès du réseau TER concerné : en gare s'il s'agit d'un billet cartonné et en ligne pour un e-billet. Retrouvez ici les sites des différents réseaux régionaux .

Au-delà des règles habituelles, dans certaines situations exceptionnelles, la SNCF peut mettre en place des dispositifs exceptionnels. Cela a par exemple été le cas à la suite du "droit de retrait" brandi en octobre par les cheminots à la gare de Paris-Montparnasse et requalifié de "grève sauvage" par le Premier ministre. La compagnie ferroviaire avait alors annoncé la création d'un fonds d'indemnisation doté d'un million d'euros. Une caisse destinée non seulement à rembourser intégralement et "sans exception" tous les billets de train concernés, mais aussi à prendre en charge les éventuels frais annexes engendrés par ces difficultés.

Dans une telle éventualité, il convient donc de conserver le cas échéant tous les justificatifs de paiement d'une course en taxi, d'une nuit d'hôtel ou encore d'un billet avion pris en remplacement d'un train annulé. La marche à suivre, qui peut différer d'un type de billet à l'autre, fait alors généralement l'objet le moment venu d'une communication spécifique de la SNCF.