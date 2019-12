Trains annulés pour Noël ? Du car à la voiture de location, ils promettent "un service maximal" pour vous sauver

Va-t-il falloir trouver une alternative à la dernière minute pour circuler pendant les vacances de Noël ? Si vous avez réservé des places dans un train circulant jusqu'à lundi 23 décembre, vous saurez à partir de ce mardi 17 décembre s'il est maintenu ou non. Pour les départs prévus du 24 au 26 décembre, il faudra attendre jeudi pour savoir à quoi vous en tenir. La grève qui se prolonge depuis son coup d'envoi du 5 décembre -et qui pourrait encore durer- suscite logiquement des inquiétudes chez les usagers de la SNCF.

À l'heure actuelle, il reste encore des places dans ces cars. Mais ceux qui souhaitent voyager ce week-end ou les 23/24 décembre doivent s'attendre à ce que les dernières offres, de toute façon plus chères, disparaissent très vite. Pour faire face à cette demande exceptionnelle, Flixbus a en tout cas bel et bien décidé de "mettre le paquet afin de proposer un service maximal pour Noël", assure encore son porte-parole.

Pour élargir tant que possible son offre, le spécialiste de l'autopartage Getaround (ex Drivy) se rappelle pour sa part au bon souvenir de ses utilisateurs susceptibles de proposer une voiture à la location. "Nous avons en effet envoyé un mail à tous les propriétaires inactifs de la plateforme afin de les inciter à proposer leur véhicule à la location", révèle à LCI Emmanuel Dubarry, responsable communication du site qui revendique le premier rang européen du secteur.

Car le taux d'occupation est déjà très élevé : "En fin de semaine dernière, le nombre de réservations pour la période des fêtes étaient déjà deux fois plus élevé que l'an dernier à la même date. Les utilisateurs se sont en effet organisés bien plus tôt, avant même de découvrir les annonces la SNCF", relève-t-on chez Getaround. Quant aux prix, ils sont forcément plus élevés pendant les fêtes qu'un quelconque jour de semaine, comme le veut le système de l'offre et de la demande. Pour autant, "par solidarité pendant cette semaine de Noël perturbée par les grèves, nous incitons les propriétaires à ne pas les augmenter dans les recommandations de tarifs que nous leur donnons".