Vacances annulées à cause des grèves : pouvez-vous vous faire rembourser ?

Vous aviez réserver vos vacances -location de voiture ou d'appartement dans une station de ski par exemple- il y a déjà plusieurs semaines et la grève à la SNCF vous contraint de les annuler car vous comptiez prendre le train ?

Ensuite, la plupart du temps, il faut que le motif permettant le remboursement soit "imprévisible" au moment de la signature du contrat. Or, "votre assureur vous dira probablement qu’il était possible de prévoir a minima qu'il risquait d'y avoir des grèves", rappelle Me Elkaim. Conclusion : "Il va falloir batailler dur pour obtenir un remboursement".

Avant d’engager une procédure judiciaire, une tentative amiable auprès du loueur et/ou assureur est néanmoins préférable. D'autant plus que médiatiquement parlant, les professionnels auront peut-être tendance à pratiquer des gestes commerciaux étant donné le contexte.