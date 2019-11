Grève du 5 décembre reconductible : les Franciliens doivent-ils malgré tout payer leur passe Navigo ?

Pour mémoire, la SNCF avait remboursé a posteriori - et sur demande - 50% du montant du passe Navigo aux abonnés pour les mois d'avril et mai 2018, à l'issue de plus de deux mois de grève perlée. Les titulaires d'un passe annuel, mensuel, solidarité et Imagine R voyageant hors de Paris intra muros y avaient été éligibles.