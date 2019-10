Grève SNCF : ces algorithmes qui font flamber les prix des alternatives au train

Le trajet en bus pour Paris-Brest est par exemple proposé à 69,99 euros pour un départ samedi, alors qu'il coûte généralement 18,99 euros, ou même 9,99 euros si on si prend quelques semaines à l'avance, constatons-nous en effectuant une recherche sur le site d'un acteur majeur du secteur ce mercredi 30 octobre. Encore faut-il trouver un siège disponible : les bus circulant ce mercredi, jeudi et vendredi sont déjà complets. Qui pourrait attendre jusqu'à dimanche peut cependant encore obtenir un billet à 49,99 euros, à condition de ne pas tarder à réserver au risque qu'il monte lui-aussi à 69,99 euros.

Dur non seulement pour les nerfs mais aussi pour le compte en banque. De nombreux particuliers qui avaient prévu de prendre le train pour les vacances ou le pont de la Toussaint n'ont pas pu monter à bord. Entre le réseau ferroviaire endommagé dans le sud par de violentes intempéries et la circulation du TGV Atlantique fortement perturbée par une grève des cheminots chargés de la maintenance, ces voyageurs ont dû trouver des solutions de repli... qui ne sont pas toujours données.

Pour chaque car, de 50 places généralement, les prix sont en effet calculés par "un algorithme qui prend en compte le taux d'occupation", confie le porte-parole. Les combinaisons sont d'autant plus nombreuses que chaque siège peut avoir différents occupants qui se succèdent sur un même trajet car les lignes comportent des arrêts pendant lesquels certains descendent et d'autres montent.

"Les clients se précipitent sur les prix d'appel. Les premiers sièges, moins chers, partent vite. Et les dernières places, achetées à la dernière minute, sont plus chères. Cet effet mécanique est valable tout le temps : il n'est pas lié à un mouvement social ou à des événements météorologiques", assure-t-il.

Autre possibilité : louer une voiture. Les meilleurs tarifs trouvés via un comparateur en ligne ce mercredi midi pour une location depuis Paris de jeudi à dimanche, incluant donc le pont, se situaient à 309,98 euros intra muros (ou 85,26 euros depuis l'aéroport d'Orly). Un message s'affichant en rouge nous incitait en outre à nous dépêcher de réserver : "Les prix augmentent, les voitures partent très vite - et beaucoup de gens décident de louer des voitures à Paris à cette époque de l'année." À titre de comparaison, pour une location dans trois semaines (jeudi 21 à dimanche 24 novembre), les prix démarraient à 81,98 euros depuis Paris même (52,34 euros depuis Orly). Soit près de quatre fois moins cher.

Pas de surcoût, en revanche, du côté de l'économie du partage. "Nous donnons des recommandations de prix aux propriétaires qui mettent leurs voitures en location en fonction du moment de la semaine (plus cher le week end que le mardi par exemple) et de la période de l'année (plus cher pendant le pont de l'Ascension que la dernière semaine de novembre, par exemple)", assure à LCI Emmanuel Dubarry, responsable communication de la plateforme Getaround (ex Drivy), qui revendique le premier rang européen du secteur.