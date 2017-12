Halles de Lyon, la référence internationale des gourmets

L'excellence de la gastronomie française donne rendez-vous aux fins gourmets aux Halles de Lyon, rebaptisé Halles Paul Bocuse. Un lieu authentique qui rassemble 60 commerçants et autant de talents œuvrant dans des spécialités traditionnelles charcutières, chocolatières, en passant par la volaille et les huîtres. Pendant les fêtes de fin d'année, quatre fois plus de clients se rendent aux Halles Paul Bocuse.



