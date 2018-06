Rodéos sauvages : ce qui change (ou pas) avec la future loi

Mais se pose surtout la question de la verbalisation. Pour qu’une amende puisse être payée, et un éventuel retrait de points de opéré, encore faut-il pouvoir dresser la verbalisation. Les textes les mieux ciselés du Code de la route demeureront inutilisables si les forces de l’ordre ne peuvent pas relever une plaque d’immatriculation (l’absence de plaque est assez fréquente ne matière de rodéo sauvage) ou intercepter les fauteurs de troubles.





Les nouvelles infractions créées aux articles L. 236-1 et suivants du Code de la route ne régleront donc pas le problème majeur posés par les rodéos : intercepter les contrevenants. C’est pourtant l’objectif affiché dans l’exposé des motifs de la proposition de loi : "l’interpellation en flagrance est dangereuse à mettre en œuvre et les preuves du délit souvent difficiles à apporter, les individus roulant souvent sans casques et à grande vitesse sur des engins non immatriculés. Ainsi, nombre d’arrestations n’aboutissent que rarement au prononcé de suites judiciaires dissuasives".