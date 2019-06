Gaz, contrôle technique... : ce qui change (en bien ou en mal) pour votre portefeuille ce 1er juillet

Après une première application dans la capitale entre 2015 et 2017, l'encadrement des loyers y est de nouveau opérationnel. Ce dispositif concerne les nouveaux contrats de location (meublée ou vide) et les renouvellements de baux. Le prix au mètre carré doit ainsi être compris dans une fourchette déterminée en fonction du loyer de référence (déterminé chaque année par le préfet) : le loyer ne peut pas être supérieur de plus de 20% ni être inférieur de plus de 30% aux loyers médians pratiqués en fonction de la zone, du nombre de pièces et de l'époque de construction.