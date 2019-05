Hausse de 5,9% des tarifs de l'électricité : CLCV et UFC Que Choisir saisissent le Conseil d'Etat

C’est en s’appuyant sur cette analyse que l’association nationale de défense des consommateurs CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) et l’UFC Que Choisir ont décidé de faire action commune contre le projet. Déjà en avril, les deux associations écrivaient une lettre ouverte en demandant au Président de la République "de ne pas laisser le gouvernement suivre cet avis", qu'ils considèrent "techniquement infondé et juridiquement contestable".





Dans leur récent communiqué, ils avancent l'idée que la hausse envisagée ne correspondrait pas à la couverture des coûts de fourniture de l’électricité d'EDF mais permettrait en réalité d’augmenter "indûment" ses prix avec notamment une croissance de 87% de sa marge.