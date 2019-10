Hausse de la "taxe Chirac" : pourquoi vos billets d'avion devraient augmenter en 2020

TARIFS - Le projet de Budget 2020 prévoit l'ajout d'une écotaxe à la "taxe Chirac" déjà appliquée aux billets d'avion. La mesure, votée jeudi par les députés (mais pas encore par les sénateurs), implique une majoration des prix de 1,5 à 3 euros en classe éco et 9 à 18 euros en business.

Hausse à l'horizon pour les voyageurs qui prennent l'avion. Dès 2020, les prix des billets devraient en effet augmenter de 1,5 à 3 euros en classe économique et de 9 à 18 euros en classe affaire (sauf pour les liaisons avec la Corse ou les collectivités d'Outre-mer). Les députés ont en tout cas donné leur feu vert, jeudi 17 octobre, à une augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, baptisée 'taxe Chirac".

La mesure, inscrite dans le projet de loi de finances pour l'an prochain, consiste à intégrer l'écotaxe impulsée par la ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne. À noter cependant que la droite dit redouter une fragilisation supplémentaire des compagnies aériennes déjà en difficulté (après les faillites d'XL AIrways et Aigle Azur) et qu'un vote des sénateurs est encore requis pour qu'elle soit actée.