Hausse de la taxe foncière : ce qu'en pensent les habitants de Saint-Malo

La suppression de la taxe d'habitation inquiète les maires qui vont perdre les bénéfices de cet impôt local. Le gouvernement a promis qu'elle serait compensée par la taxe foncière payée par les propriétaires. À Saint-Malo, le taux global de la taxe foncière augmentera de 4,3% en 2019. Si certains habitants de la commune semblent surpris par cette hausse, d'autres choisissent de ne plus prêter attention aux fluctuations des taxes.



