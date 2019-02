Hausse des prix des grandes marques alimentaires : ce vendredi, notre panier-témoin n'avait pris que 9 centimes

L'enseigne a également eu le temps de suspendre de grandes affiches en tête de rayon annonçant que l'opération s'appliquait dès ce vendredi "sur des centaines de produits". Les pastilles devraient ainsi se multiplier sous peu dans les autres rayons alimentaires. Dans la même veine, un autre distributeur a d'ores et déjà annoncé son intention de baisser les prix de sa marque maison, sachant que les marges sont généralement plus importantes sur ce type de produit. Objectif : faire que progressivement un panier de course mixant des grandes marques et des marques de distributeur ne coûte finalement pas plus cher qu'avant la réforme sur le seuil de revente à perte.





En attendant, dans notre grande surface test, ce vendredi, les fruits et légumes et les articles de la marque maison étaient peu ou prou au même prix que la veille. Ainsi notre panier (détails ci-dessous*) de vingt produits alimentaires, y compris des fruits et des légumes, coûtait 47,41 euros jeudi et 47,50 euros vendredi matin, en raison de quelques variations de prix (à la hausse mais aussi à la baisse) déjà effectives. Reste à savoir ce qu'il en sera quand tous les rayons auront été re-étiquetés.









*Ce panier, dont le contenu a été choisi de façon aléatoire, contient un kilo de carottes (1,89 euro le 31 janvier et 1,79 le 1er février au matin), un kilo de pommes de terre (2,19 euros les deux fois), 1 kilo de pommes gala (2,95 euros les deux fois), une laitue (1,39 euro les deux fois), quatre tranches de jambon Herta (2,49 euros les deux fois), une plaquette de beurre Président (2,04 euros les deux fois), vingt tranches de colin d'Alaska panés de marque de distributeur (4,98 euros les deux fois), 500 grammes de coquillettes de marque de distributeur (0,51 euro les deux fois), 250 grammes de café moulu Carte noire (3,39 euros les deux fois), un lot de deux paquets de gâteaux fourrés au chocolat de marque de distributeur (1,80 euros les deux fois), un lot de deux plaquettes de Crunch (1,56 euro puis 1,65 euro), un litre de jus d'orange Joker avec pulpe (1,76 euro les deux fois), un petit bocal de petits pois et carottes de marque de distributeur (0,92 euro les deux fois), un fromage Coeur complice de marque de distributeur (2,12 euros puis 2,23 euros), quatre petits pots de légumes pour bébé Blédina (2,47 euros les deux fois), des Chocapic (2,28 euros les deux fois), un pot de Nutella de 800 grammes (4,49 euros les deux fois), six œufs fermiers Label rouge Matines (2,45 euros les deux fois), quatre yaourts nature velouté Danone (1,15 euro les deux fois),un paquet de seize yaourts aux fruits mixés de marque de distributeur (2,70 euros puis 2,69 euros), sachet de vingts croissant Pasquier (1,88 euros les deux fois)