Hausse des prix du carburant : les automobilistes français vont au Luxembourg pour se ravitailler

Dans l'Hexagone, la hausse des prix du carburant continue. Elle commence à peser sur le budget des automobilistes. Pour faire plus d'économie, ces derniers préfèrent se ravitailler dans les pays voisins, comme au Luxembourg. Certaines stations-services frontalières luxembourgeoises comptent actuellement 70% de clients français.



