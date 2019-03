Hausse du carburant : un coup dur pour les Montpelliérains

Les tarifs de l'essence et du diesel sont au plus haut depuis le début de l'année. Faire le plein quatre fois par mois revient à dépenser une quarantaine d'euros de plus pour un automobiliste. Difficile de changer les habitudes pour les Montpelliérains qui n'ont pas autant d'alternatives qu'ils le souhaitent. La plupart d'entre eux ont en effet besoin de voiture, que ce soit pour faire les courses ou pour aller travailler.



