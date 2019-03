Hausse du prix du tabac : ce qui vous attend pour les mois à venir

"L’efficacité de l’outil fiscal pour faire baisser la consommation de tabac a été largement documentée dans la littérature internationale, mais aussi constatée en France. En effet, entre 1990 et 2005, la France a triplé le prix des cigarettes par une action fiscale. Cette augmentation a permis une baisse des ventes de plus de 50%, un début de diminution des décès par cancer du poumon chez les hommes jeunes quelques années plus tard et une multiplication par deux des revenus des buralistes", justifie le gouvernement.