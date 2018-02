Héritage : les règles (pas si simples) de la succession en France

Qui a droit à quoi dans une succession ? Tout dépend de la situation familiale du défunt et de l'existence ou non d'un testament. "Lorsqu'une succession est ab intestat, c'est-à-dire en l'absence de testament, s'appliqueront les règles de dévolution légale prévues par le code civil. Ces règles détermineront qui sont les héritiers, et quels sont leurs droits sur le patrimoine successoral", explique à LCI Nathalie Thevenet-Grospiron, notaire à Annecy.





"Au contraire, si le défunt a prévu une disposition à cause de mort (testament ou donation entre époux par exemple), celle-ci pourra s'appliquer dans la mesure de ce qui est permis par la loi", ajoute-t-elle. Le patrimoine successoral de chacun est ainsi composé d'une quotité disponible, partie que l'on peut librement donner, et d'une réserve héréditaire, un minimum légal qui revient à certains héritiers. Voici les principales règles applicables en France.