Huiles minérales dans du lait pour bébé : Foodwatch demande le retrait de deux produits

Au nom du principe de précaution, Foodwatch demande le retrait de deux laits en poudre pour bébé vendus en France. L'ONG, qui combat depuis 2015 la présence de dérivés d'hydrocarbures dangereux pour la santé dans certains produits alimentaires, avait révélé en octobre que des laits fabriqués par Danone et Nestlé contenaient justement des huiles minérales aromatiques (MOAH), jugées "potentiellement cancérogènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens" par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Mentionnés dans un dossier de 14 pages publié en octobre par Foodwatch, les deux produits en cause sur le marché français sont les gammes "Nidal lait en poudre premier âge (0-6 mois)" de Nestlé et "Gallia Galliagest Croissance sans

lactose (12 mois-3 ans)" de Danone. Interrogée par nos confrères de l'Agence-France Presse, la DGCCRF répond avoir pris "très au sérieux" l'alerte et les analyses émises cet automne par Foodwatch. "Nous avons immédiatement déclenché des analyses de produits et saisi la Commission européenne pour obtenir des seuils au-delà desquels il sera possible de procéder en toute transparence à des rappels de produits", explique son porte-parole.

Celui-ci a toutefois expliqué, en substance, qu'en l'absence de risque aigu pour la santé des bébés posé par la consommation de ces laits et en l'absence de seuil de dangerosité vis-à-vis d'un risque chronique fixé par les autorités européennes, aucun retrait n'est envisageable dans l'immédiat. A noter, fait-il également valoir, que les autorités allemandes et néerlandaises, également impliquées, n'ont procédé à aucun retrait non plus. Une chaîne de magasins allemands l'a cependant fait de sa propre initiative.