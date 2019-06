IFI : qui paye le nouvel ISF ?

Gérald Darmanin a fait le premier bilan de l'impôt sur la fortune immobilière, un an et demi après sa suppression. Qui sont les contribuables assujettis à l'IFI ? Combien sont-ils ? Et combien cet impôt a-t-il rapporté ? Comment fonctionne-t-il ?



Ce vendredi 21 juin 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous fait le point sur les Français qui payent l'impôt sur la fortune immobilière. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 21/06/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.