Il est encore possible de donner pour le Téléthon : la réduction d'impôt est de 66%, pensez-y !

La grande collecte nationale du Téléthon s'est achevée ce week-end avec un compteur de dons affichant 74,6 millions d'euros, une somme en hausse par rapport à l'an dernier. Et il est encore possible d'appeler le 3637 pour participer au combat contre les maladies génétiques rares et neuromusculaires. Si vous comptez le faire, sachez que vos dons donnent lieu à une réduction d'impôt de 66% des sommes versées, dans la limite de 20% de vos revenus. Pour encourager ce geste profitant aux associations caritatives, des avantages fiscaux ont en effet été mis en place par les pouvoirs publics.

Exemple : donner 50 euros coûte en fait 17 euros au contribuable après réduction d'impôt ; 75 euros revient finalement à 25,50 euros ; 100 euros à 34 euros ; 150 euros à 51 euros ou encore 300 euros à 102 euros ; etc.

Pour faire un don : https://don.telethon.fr/