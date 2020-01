Île-de-France : bientôt un abonnement Navigo junior à 24 euros par an

Cet abonnement "junior" coûtera 24 euros par an. Il sera ainsi 15 fois moins cher que le passe Imagine'R à 350 euros par an actuellement proposé aux enfants. Pourquoi alors ne pas le rendre gratuit ? Il semble important pour Valérie Pécresse de conserver un prix symbolique car, explique-t-elle au Parisien, "le transport a de la valeur, il faut donc que subsiste un geste d'achat. C'est un moyen de sensibiliser les jeunes à l'importance d'avoir un titre de transport et de lutter contre la fraude". Une manière aussi sans doute pour la présidente de région d'envoyer une pique à la Ville de Paris qui rembourse intégralement de son côté depuis septembre 2019 ce passe aux écoliers de maternelle et de primaire habitant la capitale.