Ils arrivent mardi : mythologie, falsification... Ce qu'il faut savoir sur les nouveaux billets de 100 et 200 euros

Ils ont beau être peu utilisés en France, les billets de 100 euros circulent beaucoup au sein de la zone euro : 2,7 milliards sur 21 milliards de coupures tous montants confondus. C'est légèrement plus que les billets de 10 euros (2,5 milliards) et même dix fois plus que ceux de 200 euros qui sont pour leur part les moins utilisés.





Les amateurs de la plus grosse des coupures resteront sur leur faim : le billet de 500 euros ne sera pas décliné dans la nouvelle série Europe car il est considéré par les autorités comme propice aux activités illégales. Sa version d'origine n'est d'ailleurs plus renouvelée depuis cette année, même si les coupures déjà émises conservent bien sûr leur valeur et continuent donc d'avoir cours légal.





*Pays de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.