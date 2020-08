Ils se terminent ce mardi : quel bilan pour les soldes d'été 2020 ?

Après une période extrêmement difficile en raison du confinement, les commerçants espéraient un sursaut lors des soldes d'été afin de pouvoir vendre leurs stocks et refaire un peu de trésorerie. Mais qu'en est-il au juste de ce cuvée 2020, débutée le 15 juillet et qui se termine ce mardi 11 août ? "Ce qu'on en attendait, c’est-à-dire pas un très grand cru", reconnait auprès de l'AFP Christian Baulme, le président de la Ronde des Quartiers, une association qui regroupe quelque 1.300 commerces de Bordeaux. Avant d'apporter une nuance : "Cela fait longtemps qu'il n'y a plus de grand cru dans les soldes".

En effet, depuis plusieurs années, les solde, noyés entre ventes privées et braderies, ne font plus tellement recette. Pour ne rien arranger, la "fast fashion" essuie également de plus en plus de critiques et la tendance globale est plutôt à une moindre consommation qu'à l'inverse. Mais en cette année de pandémie de Covid-19 et après plusieurs mois d'activité en berne, les commerçants y voyaient quand même une opportunité de rebondir.