Immobilier : pourquoi vos chances d'acheter votre logement ont chuté ces dernières années

Toujours entre 2004 et 2015, les personnes plus jeunes ont en revanche vu leur chances de devenir propriétaires de leur logement augmenter de 4 points. Même tendance pour les ménages à bas revenus après 2010 (après avoir chuté entre 2004 et 2010), sans doute grâce à l'assouplissement des conditions de crédit par les banques et l’existence de dispositifs publics tels que le prêt à taux zéro notamment. Mais lorsque le ménage comprend un chômeur, pas d'éclaircie à l'horizon : les chances d'acheter (après avoir un peu augmenté entre 2004 et 2010) ont été divisées par deux entre 2010 et 2015.