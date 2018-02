Immobilisation systématique du véhicule en cas d’infraction grave : vraie nouveauté ou pas ?

Dans ses déclarations, le Premier ministre n’a pas fait référence aux mêmes infractions que celles visées par l’article L325-1-2, puisqu'il énumère la conduite sans permis, l'usage de stupéfiants et la conduite avec un taux d’alcool délictuel". Du point de vue de l’élaboration du texte, la question de la conduite sans permis pourra susciter quelques interrogations puisque la Loi J21 avait justement introduit le mécanisme d’amende forfaitaire pour le délit de conduite sans permis (commis en dehors du cadre de la récidive). Dans l’esprit des textes, faire cohabiter amende forfaitaire et immobilisation pourrait sembler antinomique… et ce d’autant plus que pour sortir le véhicule de la fourrière c’est le permis qu’il faudra présenter.