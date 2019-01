Impôt à la source : 19 millions de contribuables français déjà impactés par le nouveau mode de prélèvement

IMPÔTS - Depuis le 1er janvier, le prélèvement de l'impôt à la source est en vigueur et a d'ores et déjà impacté 19 millions de Français, principalement les retraités et les chômeurs. Selon le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin, la procédure s'est parfaitement déroulée.