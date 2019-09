Impôt sur le revenu : 5 choses à savoir sur la déclaration et le règlement

CONSEILS - Découvrez les 5 choses à absolument savoir concernant la déclaration d’impôt et son acquittement.

Alors que les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu (IR) doivent s’acquitter de la somme due à l’administration fiscale pour leurs revenus exceptionnels de 2018, nous vous proposons de revenir en détail sur les modalités de déclaration et de règlement de l’IR.

Remplir sa déclaration de revenus est obligatoire pour tous les Français, y compris pour les personnes sans emploi, pour les allocataires du RSA ou pour les personnes disposant de faibles revenus. En fait, la déclaration de revenus concerne tout le monde et même les personnes non imposables. Il ne s’agit pas d’une contrainte arbitraire mais cette obligation a un sens : la déclaration sur le revenu permet en effet d’effectuer certaines démarches et d’obtenir certains avantages, notamment des prestations sociales.

