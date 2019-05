Taxe foncière : son taux baisse dans les grandes villes... mais ne vous emballez pas trop vite

Les taux de taxe foncière (sur les propriétés bâties) vont un peu baisser cette année. Et cela n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années. Selon une étude du cabinet FSL publiée ce lundi 20 mai, la moyenne des taux votés par les villes de plus de 100.000 habitants et leurs communautés de communes est ainsi en repli de 0,6%. Celle des villes de 40.000 à 100.000 habitants recule pour sa part de 0,3%. Les taux votés par les départements diminuent eux aussi, mais de façon à peine perceptible (-0,1%).





Cela ne veut pas dire pour autant que vous paierez moins si vous êtes concerné par cet impôt que seuls les propriétaires doivent payer (en octobre). D'une part, comme il s'agit de moyennes, vous n'êtes pas à l'abri qu'une augmentation ait malgré tout été décidée dans votre commune, communauté de commune ou département. D'autre part, outre ces taux, la facture finale intègre non seulement la revalorisation annuelle des bases d'imposition, calculée chaque année en fonction de l'inflation (revalorisation de +2,2% en 2019) mais aussi bien souvent une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.