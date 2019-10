Valeur locative cadastrale : qu'est-ce que cette base obsolète (et injuste) qui sert de calcul à la taxe foncière ?

FISCALITÉ - La valeur locative cadastrale, une notion très floue pour les contribuables, sert notamment à calculer le montant de la taxe foncière (que vous devez payer au plus tard ce dimanche si vous n'êtes pas mensualisé). Problème : cette base, qui date des années 1970, ne correspond plus à grand-chose aujourd'hui. Une réforme en profondeur est cependant prévue en 2026.

Elle influe énormément sur le montant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. La valeur locative cadastrale d'un logement sert en effet de base pour calculer les impôts locaux. Il s'agit cependant de données fiscales "obsolètes, qui datent des années 1970". Un problème bien connu que le gouvernement a encore décrit en ces termes ce mardi 15 octobre dans un communiqué conjoint de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Action et des comptes publics. Le message portant sur la seule taxe d'habitation, dont la suppression progressive est engagée depuis 2018, évoquait ainsi un "impôt injuste" en raison de cette base de calcul dépassée.