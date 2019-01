Vous n’avez toujours rien compris au prélèvement à la source ? On vous résume tout avant l'arrivée de la fiche de paie

Voici venu le tour des salariés. Dans quelques jours, juste avant la fin janvier, 25 millions de personnes embauchées dans le privé ou dans le public vont voir apparaître de nouvelles lignes sur leur bulletin de salaire. Outre le montant "net à payer avant impôt", le "net payé", c'est-à-dire déjà amputé de l'impôt, fera aussi son apparition. Seuls les salariés imposables (rappelons que les ménages imposables ne représentent que 43% des 38 millions de foyers fiscaux) verront une différence entre les deux.





De leur côté, dès le début du mois, les retraités et les demandeurs d'emploi ont été prélevés, "sans difficulté particulière", selon Bercy. Le principe du prélèvement à la source consiste en effet à retenir l'impôt directement sur les revenus salariaux évidemment, mais aussi sur les indemnités de chômage, de maladie ou de maternité ainsi que sur les pensions de retraite. Il n'est donc désormais plus question d'attendre que le contribuable déclare ses revenus l'année suivante et de lui réclamer ensuite le montant à payer. Le taux de prélèvement est quant à lui transmis par le fisc aux organismes payeurs (employeurs, Pôle emploi, Sécurité sociale, caisses de retraite).





Certes, certains contribuables ressentiront un choc psychologique en voyant leur rémunération systématiquement amputée chacun des douze mois de l'année. Mais cela ne changera rien à l'arrivée, puisqu'ils n'auront plus à payer les mensualisations sur dix mois, comme le faisaient 60% des foyers imposables, ou le tiers provisionnel tous les quatre mois.