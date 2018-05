Airbnb, Drivy, Leboncoin... Comment déclarer vos revenus de l'économie collaborative

En revanche, il s'agit bien d'un revenu à déclarer au fisc si vous percevez plus que le coût engendré par l'activité de partage. Cet excédent est alors imposable dès le premier euro. De même, les locations de biens entre particuliers (logement, véhicules, outils) et les services rétribués sont imposables. Les plateformes de location et de partage entre particuliers sont d'ailleurs censées vous envoyer un relevé annuel des revenus liés à ces activités. Et à compter des revenus perçus en 2019, ces sites devront déclarer eux-mêmes les revenus versés à leurs utilisateurs.





Mais que faut-il déclarer et comment ? Le site de l'administration fiscale donne les détails dans la rubrique Particulier / Déclarer mes revenus / Je déclare mes autres revenus. C'est ici pour y accéder. Voici l'essentiel à retenir.