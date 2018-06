Taux de prélèvement à la source : vous pouvez choisir dès à présent de ne pas le dévoiler à votre employeur

Ceux qui déclarent leurs revenus en ligne pourront prendre connaissance de ce taux à l'issue de leur déclaration. Donc, pour les plus pressés, et ce depuis le mercredi 11 avril 2018, jour d'ouverture du service de télédéclaration sur Impots.gouv.fr. Le contribuable peut, dans la foulée et jusqu'au 15 septembre, choisir de ne pas transmettre son taux personnalisé à son employeur afin de conserver la confidentialité des revenus de son foyer.