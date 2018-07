Taux de prélèvement à la source : vous avez jusqu'à septembre pour choisir de le cacher à votre employeur

L'administration fiscale appliquera alors un taux par défaut correspondant à celui appliqué à un célibataire sans enfant. La différence sera ensuite directement prélevée ou versée par l'administration fiscale sur votre compte bancaire. Les couples ont également la possibilité d'opter pour l'individualisation du taux. Pour activer l'option, il convient de passer par le nouveau service en ligne baptisé "Gérer mon prélèvement à la source".





Ceux qui déclarent leurs revenus via le formulaire papier, découvriront ce taux sur leur avis d'imposition envoyé cet été. Il leur est possible, s'ils le souhaitent, de signaler cette option sur Impots.gouv.fr à partir de mi-juillet. Et là aussi jusqu'au 15 septembre afin de laisser le temps au fisc de transmettre ces informations aux employeurs.