Impôts : la date limite de déclaration passée, comment limiter les dégâts et éviter une majoration

Pour tenter d'éviter la sanction, "vous pouvez effectuer une demande gracieuse de remise de pénalités en expliquant les circonstances particulières qui peuvent expliquer votre retard", indique maître Louis-Marie Bourgeois, avocat fiscaliste à Paris. "La décision d'accepter ou pas est à la discrétion de l'administration fiscale", précise l’avocat. Ainsi, si vous expliquez par exemple que vous comptiez envoyer votre déclaration mardi soir mais que vous être rentrés après minuit à cause de grèves, on pourra aussi bien vous donner raison que vous rétorquer que vous avez eu des semaines pour effectuer cette tâche et qu'il fallait donc anticiper. Vous n'avez cependant rien à perdre à essayer.