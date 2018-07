Une erreur dans votre déclaration de revenus ? Il n’est pas trop tard pour la corriger

La démarche est simple, il suffit de se connecter sur Impots.gouv.fr avec votre numéro fiscal et votre mot de passe et de cliquer sur "Corriger -> Ma déclaration en ligne 2018". Une fois la correction effectuée, vous recevrez un nouvel avis avec un impôt recalculé. En cas de révision à la baisse, comptez un délai de quelques semaines et en cas de hausse, de deux mois environ. Si entre temps vous avez déjà payé le solde, vous serez remboursé quelques jours plus tard. En cas de complément à payer, une date butoir vous sera indiquée. En cas de prélèvement mensuel, les montants seront ajustés.