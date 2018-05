Calendrier fiscal 2018 : dernier jour pour remplir votre déclaration de revenus sur papier

• 20 mai : deuxième tiers en ligne

Date limite de paiement du deuxième acompte provisionnel d'impôt sur le revenu, si vous payez sur le site ou via l'appli. Le prélèvement aura lieu à compter du 25 mai.





• Fin mai à début juin : déclaration de revenus en ligne

Si vous déclarez sur Internet, vous disposez d'un délai supplémentaire plus ou moins long selon votre département. Les contribuables des départements n°01 à 19 ont jusqu'au 22 mai. Ceux des départements n°20 à 49, jusqu'au 29 mai. Ceux des départements n°50 à 974 (et 976), jusqu'au 5 juin.





A noter : Votre avis d'impôt sur le revenu sera disponible dans votre espace Particulier sur Impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 21 août, sauf cas particuliers. Et si vous avez choisi de conserver un avis papier, il arrivera entre le 23 juillet et le 3 septembre.





• 17 septembre : solde de l'impôt sur le revenu

Date limite pour payer le solde (pour ceux qui paient en une fois) ou le troisième tiers de l'impôt sur le revenu, si vous payez par chèque, TIP, virement ou espèce. Le solde de votre impôt est égal à l'impôt sur le revenu calculé cette année diminué des deux premiers tiers déjà versés. Attention, dans certains cas, la date limite de paiement de cet impôt est fixée à une autre échéance (15 novembre). Vous recevrez alors votre avis au cours du mois d'octobre.





• 17 septembre : paiement de l'IFI

Date limite de paiement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), par chèque, TIP, virement ou espèce. Attention, la date limite de paiement peut aussi être fixée au 15 novembre. Vous recevrez alors votre avis en octobre.





• 22 septembre : solde de l'impôt sur le revenu en ligne

Date limite de paiement du solde de l'impôt sur le revenu si vous payez sur le site ou via une appli. Le prélèvement aura lieu à compter du 27 septembre.





• 22 septembre : paiement de l'IFI en ligne

Si vous payez sur le site ou via l'appli, vous avez jusqu'à cette date pour payer l'IFI. Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire à partir du 27 septembre. Si l'échéance est fixée au 15 novembre, vous avez jusqu'au 20 novembre pour payer en ligne. Le prélèvement sera alors effectué à compter du 26 novembre.