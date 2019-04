Déclaration de revenus : quels sont les "revenus exceptionnels" à signaler ?

Pour les salariés, les catégories de revenus exceptionnels et donnant donc lieu à une imposition sont principalement :





• les indemnités de rupture de contrat de travail (pour leur part imposable)

• les primes de départ à la retraite

• les primes ou gratifications sans lien avec le contrat de travail ou allant au-delà de ce qu'il prévoit

• les indemnités versées lors d'un changement de résidence ou de lieu de travail

• les régularisations de salaire versées en 2018 au titre de 2017 ou d'années antérieures

• l'intéressement et la participation anticipés (montant net)

• le rachat de jours de compte-épargne temps (CET), au delà du 10e jour





A l'inverse, outre le salaire, les revenus non exceptionnels, et bénéficiant donc d'un efficacement de l'impôt, sont par exemple le 13e mois, la prime de Noël, les heures supplémentaires, les primes de performance (habituelles dans leurs modalités et leurs montants), les 10 premiers jours de rachat de CET.





Comment signaler ces sommes au fisc ? Si vous êtes concerné, ces revenus exceptionnels sont à mentionner dans votre déclaration de revenu à renvoyer au plus tard entre le 21 mai et le 4 juin selon le département dans lequel vous habitez. L'impôt correspondant sera ensuite à payer en septembre, après la régularisation calculée cet été par le fisc. Il vous appartient d'identifier les sommes perçues à titre exceptionnel dans les cases prévues à cet effet (1AX, 1BX) dans la rubrique intitulée "traitements, salaires". A noter qu'il convient de ne pas les retirer des revenus d'activité (1AJ, 1BJ). Vous pouvez visualiser dans l'exemple ci-dessous les cases en question :