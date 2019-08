Avis d'imposition : ne vous réjouissez pas trop vite si votre "montant à payer" est de 0 euro !

"0 euro" ! Le "montant à payer" inscrit sur votre avis d'impôt (progressivement mis à disposition depuis le 24 juillet et jusqu'à ce mercredi 7 août dans votre espace personnel sur le site et l'appli Impot.gouv) vous laisse pantois. Surtout si vous gagnez bien votre vie et ne bénéficiez pas de crédit d'impôt. D'habitude, le fisc vous demande une somme qui ne passe pas inaperçue sur votre compte en banque. Seriez-vous devenu non imposable pour des raisons qui vous échappent ? Pas du tout. Il s'agit en fait d'une conséquence de la mise en place du prélèvement à la source.





Bercy a fait de 2018 une année blanche fiscale afin que les contribuables n'aient pas à payer double en 2019. Souvenez-vous, l'impôt que vous aviez payé en 2018 portait sur vos revenus perçus en 2017. Si le prélèvement à la source n'avait pas entre temps été appliqué, l'impôt que vous auriez dû payer en 2019 aurait porté sur vos revenus perçus en 2018. Or depuis janvier, l'impôt est directement prélevé chaque mois sur vos revenus de 2019. Vous faire payer en plus un impôt sur les revenus de 2018 aurait donc impliqué un cumul de deux années d'impôt à payer en 2019.