Prélèvement à la source : les règles (bien spécifiques) pour les employés à domicile

C'est l'exception à la règle. Les impôts des employés à domicile ne seront prélevés à la source qu'à partir de janvier 2020. La réforme a en effet été reportée d'un an pour les salariés de particuliers rémunérés via Pajemploi ou le Chèque emploi service universel (Cesu). Mais cela ne signifie pas pour autant que les gardes d'enfant, aides ménagères, jardiniers et autres employés à domicile seront exonérés d'impôts en 2019.





A noter toutefois que seule une partie d'entre eux (250.000 personnes sur 1,6 million) gagne des revenus suffisants pour être imposable. Sans oublier ceux qui sont employés par l'intermédiaire d'une structure (entreprise de service ou association). Pour ces derniers, la retenue à la source est bel et bien appliquée par l'employeur dès janvier 2019.