Une erreur dans votre avis d'imposition ? A partir du 7 août, vous pourrez corriger en quelques clics votre déclaration

Pour y accéder, rendez-vous sur le site des impôts. Il convient de vous identifier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Cliquez ensuite sur "Corriger" pour accéder à votre déclaration. La quasi totalité des informations sont modifiables : les revenus, les charges et même la partie concernant la redevance télé. Vous avez peut-être coché par mégarde la case signalant que vous êtes équipé d'une télévision (résidence principale ou secondaire) alors que ce n'est pas le cas.





Concrètement, il suffit de rectifier les montants initialement saisis et de cocher ou décocher les cases. A l'issue de l'opération, un mail de confirmation vous est immédiatement envoyé. Dans un second temps, une fois vos nouvelles informations traitées, vous recevrez un avis d'impôt corrigé, avec un montant éventuellement plus haut ou plus bas qu'au départ.