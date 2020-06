Déclaration de revenus en ligne : vous pouvez encore la corriger jusqu’au 30 juin

Petit répit pour les têtes en l'air. Il est toujours possible -mais seulement jusqu'à mardi 30 juin- d'accéder à votre déclaration de revenus en ligne. L'occasion de vous rattraper facilement si vous avez laisser passer des inexactitudes ou des oublis en omettant par exemple de mentionner des crédits d'impôts. La liste des erreurs les plus fréquentes est à consulter ici dans un précédent article. Pour rappel, pour les particuliers déclarant en ligne, les échéances sont arrivées le 4, 8 ou 11 juin selon le département de résidence (et le 12 juin sur papier). Toutes ces dates initialement fixées plus tôt avaient en effet été repoussées de quelques semaines par rapport au calendrier initial en raison de la crise sanitaire.

Résultat, toutes les déclarations (y compris les déclarations automatiques) restent accessibles sur Impots.gouv.fr jusqu'à la fin du mois. A condition cependant de passer par le site internet et non l'application mobile, qui signale quant à elle une "erreur" et signale que "service est fermé depuis le 11 juin [dans notre cas lors de notre essai] et qu'il rouvrira de nouveau en avril 2021". Si, donc, vous vous êtes trompé dans certains montants ou avez oublié de mentionner certains revenus ou charges, il est encore possible de corriger le formulaire sur Internet.

En signant de nouveau votre déclaration en ligne, mais cette fois-ci hors délai, vous envoyez donc à l'administration fiscale une déclaration rectificative. "Cette rectification après la date limite de dépôt générera un nouvel avis d'impôt", lit-on sur le site des impôts. A noter que les nouveaux taux et éventuellement acomptes calculés n'apparaîtront dans le service "Gérer mon prélèvement à la source" de votre Espace Particulier qu'après le traitement de votre déclaration rectificative. Alors que pour une déclaration dans les temps, ils ont automatiquement été pris en compte.