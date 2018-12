Impôts à la source : qui gagne, qui perd ?

Le fonctionnement du prélèvement à la source reste encore assez flou. Et pourtant, son entrée en vigueur se fera dans quelques heures. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des gagnants et des perdants. Cela dépend de la situation de chaque contribuable. Les indépendants et les nouveaux travailleurs figurent notamment parmi les plus désavantagés. A qui profitera ce nouveau dispositif ? L'Etat devra-t-il faire un effort de pédagogie ?



Ce lundi 31 décembre 2018, David Ravier, dans sa chronique "L'éco", nous parle des gagnants et des perdants dans la mise en place du prélèvement à la source. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 31/12/2018 présentée par Benjamin Cruard sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Benjamin Cruard vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.