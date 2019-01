Argent dans le couple : pourquoi le prélèvement à la source peut instaurer un nouveau rapport entre deux conjoints

N'en déplaise aux idéalistes, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche car dès qu'un couple s'installe, les factures arrivent. Mais si jusqu'ici la répartition des dépenses pouvait reposer sur des arrangements plus ou moins acceptés par chacun des conjoints, l'arrivée de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu est désormais susceptible de bousculer les habitudes des 19 millions de foyers imposables (soit la moitié des ménages), dont environ 12 millions mariés ou pascés.





Or l'argent, sujet ô combien sensible, "est une source de tension pour l'écrasante majorité des personnes vivant en couple et même de conflit sérieux pour près de la moitié d'entre elles", assure à LCI la psychologue et psychanalyste Marie-Claude François-Laugier, auteure notamment de L'argent dans le couple et la famille (Payot). Les différents sondages réalisés à ce sujet sont unanimes. Déjà dans les années 2000, une étude Sofres révélait que 88% des Français vivant en couple admettaient que les questions d'argent provoquaient des tensions et 45% des disputes importantes, quels que soient les revenus. Dans un autre enquête réalisée en 2014 par YouGov, 3,4% des couples reconnaissaient aussi que l'argent avait même été un motif de rupture.