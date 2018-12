Impôts : Bercy supprime l'amende de 15 euros en cas de paiement par chèque

Une amende pour avoir payé ses impôts par chèque ! La presse régionale avait relayé la semaine dernière la mésaventure vécue cet automne par différents contribuables ayant pourtant réglé leur taxe foncière en temps et en heure. Une habitante du Cannet (Alpes-Maritimes) s'étant acquittée d'un impôt de 2.284 euros s'est ainsi vue réclamer une majoration de 15 euros, rapportait Nice Matin. Idem pour un couple de Besançon (Doubs) ayant pourtant bel et bien payé les 1.249 euros qu'ils devaient au Trésor public, relayait de son côté L'Est républicain.





Les intéressés avaient fait l'erreur de payer leur dû par chèque. Or, depuis cette année, les impôts et taxes d'un montant supérieur à 1.000 euros doivent être réglés par voie dématérialisée, c'est-à-dire prélèvement automatique mensuel, prélèvement automatique à l’échéance ou paiement directement en ligne sur le site de l'administration fiscale Impots.gouv.fr ou sur son application mobile.