Impôts : comment calculer son taux d’imposition

Pour connaître votre tranche marginale d’imposition, vous devez prendre en compte deux paramètres : le montant des revenus de votre foyer fiscal et le nombre de parts de votre foyer fiscal. Il vous faudra prendre en compte le chiffre obtenu en divisant les revenus de votre foyer fiscal par son nombre de parts (en prenant en compte un abattement de 10 %).

Ainsi, un couple marié ayant deux enfant (un enfant correspond à une demi-part) et gagnant 100 000€ par an se trouvera dans la tranche marginale d’imposition de 30 % car : (100 000 X 0,9) / 3 = 30 000€. Mais attention, il s’agit de tranche marginale et donc ce n’est pas l’ensemble des revenus qui seront imposés à 30 % !





Jusqu’à 9 964€, le foyer fiscal paie 0€ d’impôt. Pour la fraction de ses revenus comprise entre 9 964€ et 27 519€, le foyer fiscal est imposé à 14 %. Et enfin, pour la fraction comprise entre 27 519€ et 30 000€, le foyer fiscal est imposé à 30 %.





Retenez aussi que la réduction fiscale liée à la demie part de chaque enfant est plafonnée à 1 551 euros. Pour connaître tous les moyens de faire baisser votre facture à l’administration fiscale, consultez notre dossier 10 stratégies de défiscalisation pour payer moins d’impôts.